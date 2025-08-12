Share this postThe Chronicles of HaiphongLIVE w/ Jeffrey Sachs in 1 hour AUG 12 2pm eastern 11am pacific Copy linkFacebookEmailNotesMoreLIVE w/ Jeffrey Sachs in 1 hour AUG 12 2pm eastern 11am pacific Patrick Henningsen joins second half of show!Danny HaiphongAug 12, 202511Share this postThe Chronicles of HaiphongLIVE w/ Jeffrey Sachs in 1 hour AUG 12 2pm eastern 11am pacific Copy linkFacebookEmailNotesMore4ShareWatch here: 11Share this postThe Chronicles of HaiphongLIVE w/ Jeffrey Sachs in 1 hour AUG 12 2pm eastern 11am pacific Copy linkFacebookEmailNotesMore4Share